Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие цены на проезд ожидают горожан с 1 августа

Как сообщает Politeka.net, со следующего месяца тарифы на передачу электроэнергии в Украине вырастут на 54%. Столичный глава прокомментировал ситуацию во время онлайн-брифинга.

По словам Виталия Кличко, с повышением тарифов в общественном транспорте киевлянам придется тратить намного больше денег. Поэтому в КГГА ищут альтернативные варианты.

"Я хочу успокоить всех. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам киевлян. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", – отметил Кличко.

Киевский мэр напомнил, что оплачивать проезд на скоростных трамваях, городской электричке и фуникулере уже можно электронным билетом, а не наличными. Это стало особенно актуально во время карантина.

Ранее лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко рассказал, какой катастрофой для Киева обернется переизбрание Виталия Кличко на пост мэра. По его словам, при действующем главе КГГА образовалась напрочь коррумпированная система.

"Это он уже пятый раз баллотируется. Если это произойдет - у нас будут самые дорогие велодорожки, песок из-за границы и часы Кличко за наши деньги", - подчеркнул Николай Томенко.

Напомним, Кличко припугнул киевлян опасностью на пляжах: "Купаться не рекомендуется".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".