Мэр Киева Виталий Кличко объяснил плохое состояние дорог и мостов в украинской столице

Как сообщает Politeka.net, он написал об этом в Facebook и нарвался на критику киевлян.

"Много неудобств возникло из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней, там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение развязкой планируем полностью восстановить", - заявил Виталий Кличко.

По словам киевского мэра, все аварийные объекты достались ему от предшественников.

"Вы знаете, что в наследство, кроме разбитых дорог, нам достались и аварийные мосты и путепроводы. Таких сегодня в городе - почти 70 Некоторые из них не видели ремонта со времени построения. А это - 50-60 лет", - оправдался Кличко.

Пользователи социальных сетей возмутились словами градоначальника и напомнили, что он уже давно занимает свое кресло и за это время мог бы исправить ситуацию:

"В наследство получили разбитые мосты и дороги? Виталий Владимирович, сколько времени вы уже занимаете свою должность, чтобы говорить о наследстве?"; "Виталий, Южный мост киевляне будут ремонтировать каждый год за свой счет?"; "У нас почему-то стёрты все разметки с дорог. Даже во времена Януковича я видела пешеходные переходы и разделительные линии. Теперь их просто нет. Почему?"; "На маяковского 12-в делали капитальный ремонт асфальта возле дома. Сделали одну треть и уехали. Кто отвечает за такую работу? Кому жаловаться?"; "А те люки над асфальтовым покрытием на обновленном Борщаговском пролете - это спецом для ремонта машин и колес? Или для увеличения смертей на дорогах? Я такого не видел нигде и никогда"; "Это просто позор, издеваться так над Людьми, если они тонут в пробках!! Потому что Подрядчик свой, то можно год делать??? Не хотят наши делать, нанимайте китайцев! За 15 дней уже бы было готово!!".

Напомним, Кличко сцепился с известным экстремалом на мосту, перейдя на нецензурную брань: видео.

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.