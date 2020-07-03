В Киеве, на Пешеходном мосту, произошел конфликт между мэром Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко)

Как сообщает Politeka.net, известно, что инцидент произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра.

В сети появилась запись, на которой слышно, что человек с голосом, напоминающим голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот, скорее всего, взбирался на мост.

Также слышно, что якобы Кличко называет экстремала "долбое*ом" и говорит о том, что творческих людей надо "рихтовать".

«Ты создаешь мне проблемы. Потому что когда там человек ебн*лся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…», – заявил якобы Кличко.

Полицейских, прибывших на место конфликта, Кличко попросил прочитать руферу лекцию, чтобы тому в следующий раз не хотелось лазить.

Ранее мы писали, что киевская полиция начала врываться в маршрутки и штрафовать пассажиров за нарушения карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности во время онлайн брифинга.

По словам главы украинской столицы, патрульная полиция следит за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте. В частности, проверяет маршрутки - все ли пассажиры сидят в масках. За июнь правоохранители поймали десятки нарушителей, которым грозят немалые штрафы за несоблюдение мер безопасности в салоне.

"Они выборочно проверяют соблюдение регламентов работы по количеству пассажиров и масочного режима в транспорте. Штраф за нарушение предусмотрен от 17 до 34 тысяч гривен. За последний месяц правоохранители составили 61 протокол на водителей частных перевозчиков", - отчитался Виталий Кличко.

Напомним, ужесточение карантина в Киеве, Ляшко сделал экстренное заявление: "Мы не позволяем...".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.