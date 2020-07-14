Мэр Киева Виталий Кличко предостерег горожан от купания на пляжах столицы

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА рассказал об опасных условиях во время онлайн-брифинга.

Градоначальник обратил внимание, что на прошлой неделе на территории всех пляжей Киева вывесили желты предупреждающие флаги. По словам Виталия Кличко, это сигнал, который призывает отдыхающих держаться подальше от воды.

"Это означает, что купаться не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", – заявил киевский мэр.

Как объяснил Виталий Кличко, после проливных дождей в водоемах всегда повышается количество вредоносных организмов. Как правило, вода сама очищается за несколько дней. Накануне специалисты Госпродпотребслужбы взяли пробы и до пятницы сообщат, где можно безопасно купаться.

"Поэтому, если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотами Днепра и играть в волейбол!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

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