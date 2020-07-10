Мэр Виталий Кличко припугнул жителей Киева ужесточением карантина из-за пандемии

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА сделал такое заявление во время онлайн-брифинга 10 июля.

По словам Виталия Кличко, в последнее время в Киеве участились случаи заболевания китайским вирусом. В связи с этим власти города вскоре могут снова ввести строгие ограничения для киевлян и гостей столицы.

"Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгих ограничений. Давайте не доводить до этого", - попросил мэр Киева.

Виталий Кличко также рассказал, что в городе усиленно проверяют недавно открытые заведения. Патрули из полицейских, сотрудников Госпотребслужбы и Муниципальной охраны проводят инспекции в ресторанах, кафе, торговых центрах, магазинах и рынках. За последние дни они проверили более 430 объектов и выявили 107 нарушений.

"То есть, каждый четвертый заведение в городе нарушает правила, а потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость коронавирус", - отметил Виталий Кличко.

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