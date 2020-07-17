Мэр Киева Виталий Кличко решил запретить киевлянам самовольно устанавливать шлагбаумы

Как сообщает Politeka.net, об этом он заявил во время онлайн-брифинга 17 июля.

Виталий Кличко рассказал о трагедии на Русановских садах, где из-за самодельного шлагбаума бригада "скорой помощи" не смогла вовремя добраться к пациенту. В итоге человек скончался, а инспектор по благоустройству внес предписание - убрать или предоставить документацию на объект.

"Местные жители могут убрать его сами или, если требования не будут исполнены до конца пятницы, то шлагбаум демонтируют специалисты столичного благоустройства", - предупредил киевский мэр.

Как утверждает Виталий Кличко, горожане самовольно установили в Киеве много объектов, которые мешают свободному движению транспорта. Очень часто службы экстренного реагирования из-за них не могут добраться до места назначения. По словам мэра, столичным властям нужно урегулировать вопрос установки шлагбаумов и подобных средств.

"Еще в 2008 году Киевсовет исключил пункт, который регулировал установку шлагбаумов, из Правил благоустройства города", - отметил Кличко. - "Разработать новый документ должны Департамент транспортной инфраструктуры совместно с Департаментом благоустройства и районами. Я дал такое поручение".

Кроме того, мэр дал указание районным администрациям провести рейды по установленным шлагбаумам и проверить их законность.

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