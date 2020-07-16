Что только не придумает

Мэр Киева Виталий Кличко ошарашил горожан, заказав обновки для коммунальщиков

Как сообщает Politeka.net, глава столицы рассказал о новой затее на странице в Facebook, передает Politeka.net.

"Мы начали воплощать интересный проект, чтобы работники коммунальных служб столицы имели красивую, стильную и удобную рабочую одежду", - заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что при помощи Ukrainian Fashion Week мэриия привлекла к разработке молодых украинских дизайнеров. Кличко уже провел встречу, на которой модельеры представили эксизы формы для работников киевских коммунальных служб. По словам градоначальника, некоторые варианты его сильно удивили.

"Представим модели от дизайнеров отдельным показом на Ukrainian Fashion Week уже в сентябре. А изготовление рабочей одежды для коммунальщиков закажем у украинских производителей", - резюмировал мэр Киева.

Многие киевляне раскритиковали идею Кличко в комментариях решив, что в столице много более важных проблем:

"Может сначала научить коммунальные службы предоставлять качественные услуги и обеспечивать комфорт жителям столицы, а потом одежду от дизайнеров?"; "Кроме застройки , у хозяйственника ничего не получается. 2 моста - оба дефективные"; "Ну теперь все в корне изменится, заживём"; "Некуда деньги девать"; "Это страшно".

Напомним, Кличко "отмыл" миллиарды гривен на метро, раскрыта схема.

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