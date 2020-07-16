Суд закрыл дело против Людмилы Костенко, которую остановили вместе с бывшим замглавы КГГА Владимиром Слончаком

Как сообщает Politeka.net, в сети появилось судебное решение, которое опубликовало сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

В апреле разгорелся скандал с Владимиром Слончаком и Людмилой Костенко, заместителя председателя постоянной комиссии КГГА по вопросам бюджета и социально-экономического развития. Последняя ехала за рулем в нетрезвом состоянии и попалась правоохранителям. Слончак, в свою очередь, набросился на полицейских с кулаками, за что и был задержан. Сама же Костенко отказалась проходить тест алкогольное опьянение.

"Патрульные решили привлечь к ответственности «царьков», нарушивших ПДД. Очень громкое дело было. Даже сам Кличко комментировал эту ситуацию и сказал, что все будет по букве закона. По сути - так, по закону, но по очень выборочном, для своих - для «царьков»", - пишут авторы.

В Соломенском суде судья Горбатовская закрыла дело о вождении в нетрезвом виде. Она решила отпустить Людмилу Костенко без серьезного наказания, даже несмотря на широкий резонанс в СМИ.

"Решила передать ее на поруки трудового коллектива ООО «Пита-хлеб», потому что она там работает экономистом. Ну и все - дело закрыто. Кайф. А вы думали, будет справедливость?" - сказано в сообщении.

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