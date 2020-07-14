Мэр Киева Виталий Кличко выделил миллиарды гривен на расширение метро, которое за два года выполнили только на 1%

Об этой схеме сообщает сайт "Знай.ua" со ссылкой на источники, передает Politeka.net.

Речь идет о строительстве долгожданной Сырецко-Печерской линии, которая должна "захватить" и Виноградарь. Осенью 2018 года коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» провело тендер для реализации проекта, стоимость которого оценили примерно в шесть миллиардов гривен. Победителем объявили компанию "Киевметрострой".

Изначально подрядчикам выписали аванс в размере 30% от суммы договора, который должен был быть использован в течение нескольких месяцев после получения. Однако вскоре КГГА во главе с Виталием Кличко увеличила выплаты до 95%, а срок - до 24 месяцев. Как выяснили источники, деньги ушли не на строительство, а на депозитный счет в один из банков Украины.

Всего "Киевметрострою" уже выделили 4,1 миллиарда гривен. По данным СМИ, деньги, полученные в результате обращения выденных средств, Виталий Кличко по схеме "вливает" в некоторые подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности. Кроме того, "Киевметрострой" при одобрении мэра нанял субподрядчиков для строительных работ по завышенным ценам. Прошло два года, а дело практически не сдвинулось с мертвой точки. Скорее всего, метро на Виноградаре появится еще очень нескоро.

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