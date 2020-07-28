Киевский городской голова Виталий Кличко явился на сегодняшнее заседание Киевского горсовета

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на видео, размещенное на странице Кличко в Facebook.

Оказывается, причина столь необычного облика столичного мэра – старая спортивная травма.

"Поиграл с сыновьями в футбол, поздно вечером гонял вандалов... И старая спортивная травма напомнила о себе. Снова надорвал ахилловое сухожилие", – объяснил Виталий Кличко.

Также мэр пригрозил чиновникам, что несмотря на травму, "пендали" от него будут долетать так же быстро, как и раньше.

"Может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные педели не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - "накостылять", – пообещал Виталий Кличко.

Politeka сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко задержал АТОшника и "майдановца", которые разрисовывали стены, и снял это на видео. Так, пользователь Facebook Сергей Бондарь сообщил, что Кличко пытался поймать двух его друзей, которые зарисовывали "наркоманские граффити".

"Они этим занимаются постоянно. Своего рода культурное сопротивление повальной наркомании среди молодежи", - написал Бондарь.

Мэр Киева сообщил, что обратился в СБУ и полицию с просьбой усилить меры безопасности в городе, "чтобы киевляне чувствовали себя защищенными".

"Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - написал Кличко.

Кличко показал, как проводит свободное время, видео: "Смотри, мама, я без рук".

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