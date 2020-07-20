Мэр Киева Виталий Кличко помпезно отметил день рождения и заказал целое представление в разгар карантина

Как сообщает Politeka.net, 18 июля главе столицы исполнилось 49 лет. Кадрами с праздника поделилась группа "Не говори маме", которая выступала на мероприятии.

Виталий Кличко начал праздновать в полночь 19 июля в элитном клубе Senator Beach Club возле Переяслава-Хмельницкого. На берегу Каневского водохранилища запустили салют, а потом устроили концерт - кавербенд вживую исполнил знаменитые песни.

На вечеринке выступил также «Украинский современный театр», в котором играют актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк - они показали спектаклю "Медведь". Как оказалось, у артиста тоже был день рождения, поэтому именинникам приготовили торт с боксерской перчаткой и гитарой, который оба Виталия разрезали вместе. Был на празднике и брат мэра - Владимир.

Ранее Виталий Кличко рассказал о сюрпризе, который ему в честь дня рождения сделал старший сын Егор - парень заявил, что собирается баллотироваться в мэры Киева. По словам действующего градоначальника, он благословил наследника на выборы.

На опубликованном в соцсети снимке Виталий Кличко с широкой улыбкой пожимает сыну руку. Вполне возможно, что это посто праздничная шутка, а не реальное заявление.

Напомним, Кличко объявил рейды по всему Киеву, что происходит: "Если требования не будут исполнены, то...".

Также мы писали, что Кличко высказался о повышении цен на проезд в Киеве: "Ударит по карманам киевлян".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".