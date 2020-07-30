Киевляне показали "современные" быстрые, о закупке которых в марте 2020 года сообщал мэр столицы Виталий Кличко

Как сообщает Politeka, соответствующие фото и видео появились на одном из Telegram-каналов столицы.

На фотографиях можно увидеть, что машина швиджкої помощи, мягко говоря, имеет не самый лучший и не слишком современный вид. Самому транспортному средству уже не один десяток лет, на полу лежит картон, сиденья ободранные.

"Помните, как Виталя (мэр города Виталий Кличко, - ред.) закупал новые скорые? Ну вот. Произошла оказия покататься. Современно, комфортабельно, уютно", - иронизировал киевлянин.

Он также сообщил, что снимал видео и делал фото, когда ехал на операцию в институт Амосова.

Как известно, в марте 2020 года пресс-служба КГГА сообщала, что мэр Киева Виталий Кличко передал 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностирования коронавирус.

"Мы постоянно обновляем парк спецавто экстренной медицины столицы. И на сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились до уровня требований Всемирной организации здравоохранения’я – одна карета скорой помощи на 10 тысяч жителей", - заявлял тогда Кличко.

Напомним, МИНЗДРАВ повысил тарифы на медицинские услуги, за что придется платить: "скорая" не приедет, если...".

Как сообщала Politeka, Кличко за бесценок передал «Киевгаз» под управлением Фирташа-Левочкина: Томенко раскрыл скандальные детали.