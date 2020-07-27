В одному з гуртожитків КПІ китайський вірус діагностували у 52 курсантів

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу КМДА.

Наголошується, що хворі – це третя частина від всіх, що проживають в даному гуртожитку. В. о. директора Київського міського лабораторного центру Моз України Сергій Чумак повідомив, що перші чотири випадки захворювання китайським вірусом були діагностовані з 22 по 24 липня.

"За вчора в закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з хворими. Серед них – 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", – заявив чиновник.

За його словами, всього в цьому гуртожитку живуть 152 курсантів. У зв'язку зі спалахом коронавіруса, в будівлі проводяться заходи з дезінфекції, контактні особи тих, у кого підтвердили захворювання, знаходяться під контролем.

"Щоб запобігти поширенню інфекції, серед курсантів у гуртожитку визначені місця для ізоляції хворих", – додав Сергій Чумак.

Politeka писала, що дев'ять областей України не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину. Відповідна інформація розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з аналітичними даними за різними критеріями, точно триватиме карантин у Закарпатській, Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають: Вінницька (21,63%), Волинська (41,45%), Житомирська (57,99%), Івано-Франківська (24,06%), Тернопільська (87,74%) та Чернівецька (38,89%) області.

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