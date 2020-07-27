В одном из общежитий КПИ китайский вирус диагностировали у 52 курсантов

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что заболевшие – это третья часть от всех проживающих в данном общежитии. И.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак сообщил, что первые четыре случая заболевания китайским вирусом были диагностированы с 22 по 24 июля.

"За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них – 48 положительных результатов исследования методом ПЦР", – заявил чиновник.

По его словам, всего в этом общежитии живут 152 курсантов. В связи со вспышкой коронавируса, в здании проводятся мероприятия по дезинфекции, контактные лица тех, у кого подтвердили заболевание, находятся под контролем.

"Чтобы предотвратить распространение инфекции, среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших", – добавил Сергей Чумак.

Politeka писала, что девять областей Украины не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина. Соответственная информация размещена на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно аналитическим данным по разным критериям, карантин точно продлится в Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствуют: Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Житомирская (57,99%), Ивано-Франковская (24,06%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.

Названы области, где вирус унес больше всего жизней: "На первом месте..."

Минздрав вынес жесткий вердикт, ослабление карантина отменяется: какие области в зоне риска.

"Нигде не принимали": в Харькове врачи обрекли зараженного пациента с инсультом, гремит скандал.