В Киеве задержали организаторов серии взрывов, которые требовали 500 тысяч долларов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
Отмечается, что участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили в Киеве взрыв возле входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле.
Также правоохранителями было уничтожено одно из устройств возле станции метро "Минская", а еще одну взрывчатку обезвредили на сортировочной станции после анонимного звонка.
После первого взрыва организаторы и исполнители терактов отправили на адреса СБУ, МВД и СМИ свои требования. Они хотели, чтобы им перечислить 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов.
Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их нахождения и проживания, а также авто, на котором злоумышленники передвигались во время подготовки и совершения терактов. После этого оперативники установили двух основных исполнителей терактов – именно они закладывали взрывчатку в разных районах столицы.
Также пресс-служба СБУ опубликовала фото объявления, размещенного на одном из домов столицы. В обращении минера сказано, что один из домов Киева заминирован, и он будет взорван, если злоумышленник не получит требуемую сумму. За несколько минут до взрыва он хотел позвонить в полицию и сообщить, в каком доме взрывчатка, а спустя 12 часов после теракта грозился продолжить свою деятельность.
Двум задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. Также следователями подготовлены ходатайства в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы в откровенном купальнике: "Вкуснятина"
ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов
Массовая отмена пенсий: ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении, кто останется без денег
Украинцам грозят большие штрафы из-за налогов, с кого сдерут деньги: "Если площадь квартиры..."
Напомним, мужчина с боеприпасами устроил переполох на станции под Харьковом, фото: приехала полиция.
Ранее Politeka сообщала, что иностранец с запрещенным оружием устроил переполох на украинской границе: кадры событий.
Также Politeka писала о новой угрозе в Киеве, полиции поступил приказ о проверке: "Каждые 2 часа...".