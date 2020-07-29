Отмечается, что участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили в Киеве взрыв возле входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле.

Также правоохранителями было уничтожено одно из устройств возле станции метро "Минская", а еще одну взрывчатку обезвредили на сортировочной станции после анонимного звонка.

После первого взрыва организаторы и исполнители терактов отправили на адреса СБУ, МВД и СМИ свои требования. Они хотели, чтобы им перечислить 50 биткоинов ориентировочной стоимостью 500 тысяч долларов.

Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их нахождения и проживания, а также авто, на котором злоумышленники передвигались во время подготовки и совершения терактов. После этого оперативники установили двух основных исполнителей терактов – именно они закладывали взрывчатку в разных районах столицы.

Также пресс-служба СБУ опубликовала фото объявления, размещенного на одном из домов столицы. В обращении минера сказано, что один из домов Киева заминирован, и он будет взорван, если злоумышленник не получит требуемую сумму. За несколько минут до взрыва он хотел позвонить в полицию и сообщить, в каком доме взрывчатка, а спустя 12 часов после теракта грозился продолжить свою деятельность.