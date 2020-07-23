У Києві комунальні служби стали працювати в посиленому режимі через велику кількість надзвичайних подій

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Сьогодні".

У департаменті міського благоустрою Київської міської державної адміністрації розповіли журналістам, що з 22 липня в місті активно перевіряється вміст сміттєвих урн. Такі заходи пов'язані з великою кількістю надзвичайних подій з вибухами та повідомленнями про мінування об'єктів.

"Із учорашнього дня ми проводимо суворий контроль і фіксацію вмісту в сміттєвих урнах. Вони перевіряються через кожні дві години. Перевіряються урни всіх балансоутримувачів, які розміщені в місцях масового скупчення людей. Це - зупинки громадського транспорту, територія біля станцій метро, ​​міські площі, парки, сквери - по всьому місту. Інспектори благоустрою проводять перевірку кожні дві години", - розповів директор департаменту міського благоустрою КМДА Олексій Кулеба.

Він закликав киян завжди звертати увагу на вміст урн.

"Якщо ви помітите в них або біля них підозрілі предмети - звертайтеся за номером "102". А якщо помітите переповнену сміттям урну або розкидані відходи, то набирайте номер 1551. Будуть вжиті термінові заходи", - наголосив він.

При цьому наразі невідомо, скільки часу інспектори з благоустрою будуть в такому режимі перевіряти сміттєві урни. Також Кулеба розповів, що підозрілих предметів в них ще жодного разу не виявили.

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