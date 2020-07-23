У Києві в одному з парків вандали скинули з 15-метрової висоти велосипеди, сумарна вартість яких становить близько 25 тисяч гривень
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення засновника громадського велопрокату Bikenow Олексія Кушки.
Він розповів, що в парку "Молодіжному", що на Троєщині вандали вночі поскидали з парковки міського велопрокату, яка облаштована вище забору, 15 велосипедів вниз на траву. Вартість велотранспорту складає близько 25 тисяч грн.
"Жоден з наших президентів цього не робив. Із сусідніх країн теж. Це зробили наші громадяни-вандали, які напевно знають, що таке Європа. Принаймні десь чули", - написав він.
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Згодом він повідомив, що вандалів вдалось розшукати.
"Представляємо вам на "дошці пошани" наших співвітчизників : Ярослав, Коля і Міша. Так, це місцеві хлопчики, які вчора вночі перекинули через паркан та поламали прокатні велосипеди у парку Молодіжному, що на Троєщині, заважали людям спати", - написав він.
Кушка повідомив, що поліція столиці вже займається даною справою. Також від вандалів вимагатимуть відшкодування.
"Будемо спілкуватись з "героями" на предмет відшкодування ремонту велосипедів і запчастин", - зазначив він.
Публікуючи відео з вандалами, Кушка закликав киян не вчиняти самосуд по відношенню до них.
"Нікого не закликаю вчиняти ніяких самосудів. Цього робити не потрібно. Вірю в силу закону і невідступність покарання", - додав він.
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