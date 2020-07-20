У Києві затримали чоловіка, який чіплявся до маленького хлопчика
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-спільноту "Київ оперативний".
Зазначається, що інцидент стався 19 липня у парку на Відрадному в Києві.
"Вчора у парку на Відрадному співробітники Муніципальної охорони затримали чоловіка, який чіплявся до неповнолітнього хлопчика у туалеті. Неадекватного чоловіка затримано та передано правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.
В соцмережі опублікували відео, на якому хлопчик розповідає, що пішов у туалет, тоді як до нього почав чіплятись дорослий чоловік та намагався засунути руки йому в шорти. Після цього чоловік пішов, а хлопчик зачинився в туалеті, однак, за словами матері дитини, весь цей час дорослий чоловік продовжував вичікувати хлопчика біля туалету.
На відео також можна побачити затриманого чоловіка. На вигляд йому 50-60 років, невисокого зросту, має сиве коротке волосся.
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Раніше також повідомлялось, що у Києві затримали чоловіка, який чіплявся до 13-річного підлітка. Це сталося у Дарницькому районі столиці. Група друзів вирішила зустрітися в парку Інтернаціоналістів (серед них була дитина). Хлопчик пішов попереду дорослих, для того, щоб постелити покривало і чекати своїх батьків з друзями. Невідомий чоловік підійшов до підлітка і почав до нього чіплятися. Спочатку почав задавати питання "Як тебе звуть", після – наполегливо запрошував до себе додому. Дитина злякалася неадекватної поведінки чоловіка, підвелася і втекла до батьків. Коли всі повернулися на місце події, чоловік залишався там. Батьки хлопчика викликали поліцейських і написали заяву. Ймовірного педофіла відвезли у відділення поліції.
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