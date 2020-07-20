В Киеве задержали мужчину, который приставал к маленькому мальчику
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел 19 июля в парке на Отрадном в Киеве.
"Вчера в парке на Отрадном сотрудники Муниципальной охраны задержали мужчину, который приставал к несовершеннолетнему мальчику в туалете. Неадекватного мужчину задержали и передали правоохранителям", - говорится в сообщении.
В соцсети опубликовали видео, на котором мальчик рассказывает, что пошел в туалет, тогда как к нему начал приставать взрослый мужчина и пытался засунуть руки ему в шорты. После этого мужчина ушел, а мальчик закрылся в туалете, однако, по словам матери ребенка, все это время взрослый мужчина продолжал выжидать мальчика возле туалета.
На видео также можно заметить задержанного мужчину. На вид ему 50-60 лет, невысокого роста, седые короткие волосы.
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Ранее также сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который приставал к 13-летнему подростку. Это произошло в Дарницком районе столицы. Группа друзей решила встретиться в парке Интернационалистов (среди них был ребенок). Мальчик пошел впереди взрослых, чтобы постелить покрывало и ждать своих родителей с друзьями. Неизвестный мужчина подошел к подростку и начал к нему приставать. Сначала он начал задавать вопросы "Как тебя зовут", после – настойчиво приглашал к себе домой. Ребенок испугался неадекватного поведения мужчины, встал и убежал к родителям. Когда все вернулись на место происшествия, мужчина оставался там. Родители мальчика вызвали полицейских и написали заявление. Предполагаемого педофила отвезли в отделение полиции.
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