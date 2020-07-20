У Києві п'яна жінка влаштувала ДТП на парковці одного з супермаркетів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Інцидент стався на парковці супермаркету, поліцейським, щоб втихомирити порушницю, довелося надіти на нього наручники.

При цьому жінка обурювалася діями правоохоронців.

"Я – не Ірина, ви робите мені боляче", – сказала вона поліцейським, заломившим їй руки.

НП сталася 18 липня на парковці біля "Мегамаркету", розташованого на вулиці Антоновича. Нетвереза водій спочатку врізалася в автомобіль, після чого влаштувала прибулим поліцейським скандал з роздяганням і бійкою.

Правоохоронці були змушені одягти на порушницю наручники. Зняли їх лише після того, як на місце інциденту прибув чоловік винуватиці ДТП, пообіцяв її заспокоїти.

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Politeka писала, що після резонансної трагедії, в результаті якої загинули двоє дорослих і двоє дітей, в МВС заявили про посилення покарань.

Мова про порушення правил дорожнього руху. Народні депутати підтримали в першому читанні законопроект 2695 про посилення відповідальності за окремі порушення ПРАВИЛ дорожнього руху. Зокрема, за повторне вбивство на дорозі збираються посилити покарання аж до довічного ув'язнення.

прокоментував Ситуацію у себе на Фейсбук-сторінці заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"За випадок, коли особа, раніше судима за вбивство на дорозі, другий раз в стані алкогольного сп'яніння вб'є двох і більше людей, як у випадку з трагедією, де загинули батьки і двоє дітей, то президент взагалі пропонує ввести вищу міру покарання - довічне ув'язнення. І я його в цьому повністю підтримую", - зазначив Геращенко.

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