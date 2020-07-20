В Киеве пьяная женщина устроила ДТП на парковке одного из супермаркетов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент случился на парковке супермаркета, полицейским, чтобы усмирить нарушительницу, пришлось надеть на нее наручники.

При этом женщина возмущалась действиями правоохранителей.

"Я – не Ирина, вы делаете мне больно", – говорила она полицейским, заломившим ей руки.

ЧП случилось 18 июля на парковке у Мегамаркета, расположенного на улице Антоновича. Нетрезвая водитель сначала врезалась в автомобиль, после чего устроила прибывшим полицейским скандал с раздеванием и дракой.

Правоохранители были вынуждены надеть на нарушительницу наручники. Сняли их лишь после того, как на место инцидента прибыл супруг виновницы ДТП, пообещавший ее успокоить.

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Politeka писала, что после резонансной трагедии, в результате которой погибли двое взрослых и двое детей, в МВД заявили об усилении наказаний.

Речь о нарушении правил дорожного движения. Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект 2695 об усилении ответственности за отдельные нарушения ПДД. В частности, за повторное убийство на дороге собираются ужесточить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ситуацию прокомментировал у себя на Фейсбук-страничке заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"За случай, когда лицо, ранее судимое за убийство на дороге, второй раз в состоянии алкогольного опьянения убьет двух и более людей, как в случае с трагедией, где погибли родители и двое детей, то президент вообще предлагает ввести высшую меру наказания - пожизненное заключение. И я его в этом полностью поддерживаю", - отметил Геращенко.

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