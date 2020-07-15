В Киеве курсантам грозит до 10 лет тюрьмы за ограбление прохожего
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу столичной прокуратуры.
Так, в сообщении прокуратуры отмечается, что в Киеве будут судить двух бывших курсантов Национальной академии внутренних дел за разбойное нападение.
Во время расследования было установлено, что в ноябре 2019 года двое 20-летних курсантов 4-го курса распивали спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они с помощью стамесок начали отдирать эмблемы с припаркованных автомобилей из хулиганских побуждений. После этого курсанты решили ограбить прохожего.
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Они угрожали прохожему стамесками и отобрали у него беспроводные наушники Apple Airpods и электронные сигареты.
Тогда обоих курсантов сразу же удалось задержать "по горячим следам". Их отчислили из учебного заведения. Сейчас известно, что им грозит до 10 лет лишения свободы.
"Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Действия обвиняемых, которые сейчас отчислены из учебного заведения, квалифицированы по ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении прокуратуры.
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