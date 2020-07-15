Сьогодні повинен був вийти на пенсію

У Києві вбили слідчого СБУ, який займався розслідуванням справ про держзраду

Про це повідомляє Politеka з посиланням на УНН.

Видання, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що тіло знайшли на вулиці Йорданської близько другої ночі.

Поліція, що прибула на виклик, виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті. Після попереднього огляду встановлено, що на тілі чоловіка – сліди крові біля правого вуха. У загиблого були вивернуті кишені штанів, знята взуття.

Пізніше стало відомо, що вбитий - слідчий з особливо важливих справ СБУ Роман Закладний. Він займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і подіями на Донбасі.

Також повідомляється, що сьогодні, 15 липня чоловік повинен був вийти на пенсію.

Politeka писала про підготовлюваний замах на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в четвер увечері в ефірі одного з українських телеканалів.

Як виявилося, генерал-майор СБУ Валерій Шайтанів, якого контррозвідка Служби Безпеки України затримала за підозрою в державній зраді готував замах не тільки на добровольця Адама Осмаєва, але і на Арсена Авакова. Геращенко зазначив, що цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ.

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