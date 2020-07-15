Сегодня должен был выйти на пенсию

В Киеве убили следователя СБУ, занимавшегося расследованием дел о госизмене

Об этом сообщает Politеka со ссылкой на УНН.

Издание, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщает, что тело нашли на улице Иорданской около двух ночи.

Полиция, прибывшая на вызов, обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. После предварительного осмотра установлено, что на теле мужчины – следы крови возле правого уха. У погибшего были вывернуты карманы брюк, снята обувь.

Позже стало известно, что убитый - следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный. Он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на Донбассе.

Также сообщается, что сегодня, 15 июля мужчина должен был выйти на пенсию.

Politeka писала о готовящемся покушении на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в четверг вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

Как оказалось, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого контрразведка Службы Безопасности Украины задержала по подозрению в госизмене готовил покушение не только на добровольца Адама Осмаева, но и на Арсена Авакова. Геращенко отметил, что эту информацию подтвердил министр внутренних дел.

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