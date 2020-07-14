Антон Желепа вживав марихуану, а в день ДТП випив горілку

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на українські ЗМІ і Telegram-канали.

Чоловік, якого звинувачують у скоєнні ДТП з чотирма загиблими на Столичному шосе в Києві, заявив на суді, що за день до надзвичайної події вживав марихуану, а в день ДТП випив горілку.

Про це він сказав під час засідання Шевченківського райсуду Києва.

Повідомляється, що Желепа відмовлявся від адвоката і не заперечував проти слів прокурора.

"А що тут захищати?", – сказав він.

За інформацією PavlovskyNews, підозрюваний заявив, що за день до ДТП вживав наркотики, а 12 липня, у день ДТП, хильнув 200 грамів горілки.

Страна процитувала на своєму каналі в Telegram інші слова Желепи.

"Їхав зі швидкістю 180 км/ч. Куди я їхав, чому і звідки не пам'ятаю", – сказав він.

Крім того, за його словами, він не пам'ятає, як опинився в транспортному засобі.

Пізніше стало відомо, що суддя задовольнив вимогу прокуратури взяти Антона Желепу під варту на два місяці без права внесення застави.

Прокурор Дар'я Мілюкова повідомила, що Желепу позбавили прав ще в 2008 році. Також вона заявила, що у слідства на сьогоднішній день нсть дві версії того, як Желепа опинився за кермом автомобіля. Крім викрадення, розглядається добровільна передача ключів Желепе господарем машини.

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