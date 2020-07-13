В Киеве произошло ДТП с четырьмя погибшими

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что вчера в 17.20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, экипажи патрульной полиции и врачи.

Правоохранители установили, что водитель "Мерседеса" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай".

В результате аварии водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых были двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, 14-летнего мальчика, госпитализировали.

По данным полиции, 39-летний водитель "Мерседеса" был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в больнице.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За данное правонарушение водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Сейчас полиция продолжает устанавливать обстоятельства и причины ДТП.

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