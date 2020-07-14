Антон Желепа употреблял марихуану, а в день ДТП выпил водку

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на украинские СМИ и Telegram-каналы.

Мужчина, которого обвиняют в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, заявил на суде, что за день до чрезвычайного происшествия употреблял марихуану, а в день ДТП выпил водку.

Об этом он сказал во время заседания Шевченковского райсуда столицы Киева.

Сообщается, что Желепа отказывался от адвоката и не возражал против слов прокурора.

"А что тут защищать?", – сказал он.

По информации PavlovskyNews, подозреваемый заявил, что за день до ДТП употреблял наркотики, а 12 июля, в день ДТП, выпил 200 грамм водки.

Страна процитировала на своем канале в Telegram другие слова Желепы.

"Ехал со скоростью 180 км/ч. Куда я ехал, почему и откуда не помню", – сказал он.

Кроме того, по его словам он не помнит, как оказался в транспортном средстве.

Позже стало известно, что судья удовлетворил требование прокуратуры взять Антона Желепу под стражу на два месяца без права внесения залога.

Прокурор Дарья Милюкова сообщила, что Желепу лишили прав еще в 2008 году. Также она заявила, что у следствия на сегодняшний день нсть две версии того, как Желепа оказался за рулем автомобиля. Кроме угона, рассматривается добровольная передача ключей Желепе хозяином машины.

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