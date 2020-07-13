Президент Украины Владимир Зеленский призывает Верховную Раду срочно проголосовать за законопроект об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии

Как сообщает Politeka, об этом Зеленский сказал во время традиционного селекторного совещания, передает пресс-служба главы государства.

Призыв Зеленского относительно безотлагательного принятия законопроекта связан с недавним ДТП под Киевом, в результате которого погибли четыре человека, двое из которых - дети.

Так, во время совещания министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". В частности, этим законопроєектом предусматривается усиление ответственности водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Аваков сообщил, что законопроект увеличивает штрафы за вождение в пьяном виде, вводит штрафы за покидание места аварии, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Также ожидается, что данный законопроект поспособствует предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей за рулем и, как следствие, приведет к уменьшению количества аварий в Украине.

Комментируя ДТП, которое унесло жизни четырех человек, Зеленский сообщил, что водитель не впервые стал виновником аварии.

"ДТП на Столичном шоссе вблизи Киева – последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это – не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи – это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца", - сказал Зеленский.

Как известно, ранее Зеленский подписал закон №3314, который предусматривает отмену уголовной ответственности за вождение в пьяном виде. Теперь этот проступок считается не уголовным преступлением, а административным правонарушением, то есть водителей, севших нетрезвыми за руль, не будут сажать в тюрьму.

Еще 1 января 2020 года должен был вступить в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за пьяное вождение, однако нардепы отложили его до 1 июля. Тем не менее, уже через несколько дней после того, как закон вступил в силу, Зеленский подписал другой - фактически отменяющий действие вышеупомянутого. Согласно новому закону, вождение в нетрезвом виде считается не уголовным преступлением, а "уголовным проступком". При этом штрафы для нарушителей выросли - за езду в нетрезвом виде водителей ждет штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, и 51 тысяча гривен в случае повторного нарушения.

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