У Києві сталася ДТП, в якій загинули чотири людини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що вчора о 17.20 в столичну поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Столичному шосе.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, екіпажі патрульної поліції і лікарі.

Правоохоронці встановили, що водій "Мерседеса" скоїв зіткнення з іншим автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Хюндай".

В результаті аварії водій і пасажири "Хюндая", серед яких були двоє малолітніх дітей, загинули. Ще одну дитину, 14-річного хлопчика, шпиталізували.

За даними поліції, 39-річний водій "Мерседесу" був затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За дане правопорушення водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі поліція продовжує встановлювати обставини та причини ДТП.

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