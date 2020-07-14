Вандали вирішили розтягнути дах знаменитого "Замку Річарда" на Андріївському узвозі в Києві
Як повідомляє Politeka.net, столичний мер Віталій Кличко розповів подробиці інциденту і опублікував відео на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, скрольте до кінця).
Поліція затримала двох молодих людей на вулиці Борычев Струм, які зіпсували місцеву визначну пам'ятку. Чоловіки обдерли цінний метал і тут же попалися правоохоронцям.
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Більше того, очевидці зняли їх дії на камеру і надали фотодокази. На кадрах можна помітити, що зловмисники обдерли немалу частину покрівлі, а також винесли шматки через недобудовану будівлю. Власне, мішки з "здобиччю" теж показали в ролику.
"Хотіли заробити грошей - обдираючи мідні листи з даху будівлі. Вкрасти не встигли, їх зловили по гарячих слідах. Ймовірно, що це ті "діячі", які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви", - зазначив Віталій Кличко.
Мер Києва додав, що будівля знаходиться в приватній власності, а тому поліція викликала власників для порушення кримінального провадження. Сам Віталій Кличко запропонував покарати вандалів суспільними роботами.
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