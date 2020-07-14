Вандали вирішили розтягнути дах знаменитого "Замку Річарда" на Андріївському узвозі в Києві

Як повідомляє Politeka.net, столичний мер Віталій Кличко розповів подробиці інциденту і опублікував відео на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, скрольте до кінця).

Поліція затримала двох молодих людей на вулиці Борычев Струм, які зіпсували місцеву визначну пам'ятку. Чоловіки обдерли цінний метал і тут же попалися правоохоронцям.

Більше того, очевидці зняли їх дії на камеру і надали фотодокази. На кадрах можна помітити, що зловмисники обдерли немалу частину покрівлі, а також винесли шматки через недобудовану будівлю. Власне, мішки з "здобиччю" теж показали в ролику.

"Хотіли заробити грошей - обдираючи мідні листи з даху будівлі. Вкрасти не встигли, їх зловили по гарячих слідах. Ймовірно, що це ті "діячі", які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви", - зазначив Віталій Кличко.

Друзі! На жаль, все ще є люди, які не люблять наше місто і знищують його красу. Буквально щойно в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда", що на Андріївському узвозі. Молодики хотіли "заробити" грошей - обдираючи мідні листи з даху будівлі. Поцупити не встигли, їх упіймали по гарячих слідах. Імовірно, що це ті ж "діячі", які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви. Наразі поліція чекає на власників "Замку Річарда" або їх представників, адже будівля перебуває у приватній власності. Аби зафіксувати претензії потерпілої сторони. Переконаний, вандали повинні понести відповідальність за законом. А також - відпрацювати на благо міста. Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників! Gepostet von Віталій Кличко am Montag, 13. Juli 2020

Мер Києва додав, що будівля знаходиться в приватній власності, а тому поліція викликала власників для порушення кримінального провадження. Сам Віталій Кличко запропонував покарати вандалів суспільними роботами.

Нагадаємо, Кличко попередив про посилення карантину в Києві: "Не хочу нікого лякати, але...".

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