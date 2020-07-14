Вандалы решили растащить крышу знаменитого "Замка Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве

Как сообщает Politeka.net, столичный мэр Виталий Кличко рассказал подробности инцидента и опубликовал видео на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Полиция задержала двух молодых людей на улице Борычев Ток, которые испортили местную достопримечательность. Мужчины ободрали ценный металл и тут же попались правоохранителям.

Более того, очевидцы сняли их действия на камеру и предоставили фотодоказательства. На кадрах можно заметить, что злоумышленники ободрали немалу часть кровли, а также вынесли куски через недостроенное здание. Собственно, мешки с "добычей" тоже показали в ролике.

"Хотели заработать денег - обдирая медные листы с крыши здания. Украсть не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, что это те же "деятели", которые несколько месяцев назад подобным образом исказили ограждение Андреевской церкви", - отметил Виталий Кличко.

Друзі! На жаль, все ще є люди, які не люблять наше місто і знищують його красу. Буквально щойно в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда", що на Андріївському узвозі. Молодики хотіли "заробити" грошей - обдираючи мідні листи з даху будівлі. Поцупити не встигли, їх упіймали по гарячих слідах. Імовірно, що це ті ж "діячі", які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви. Наразі поліція чекає на власників "Замку Річарда" або їх представників, адже будівля перебуває у приватній власності. Аби зафіксувати претензії потерпілої сторони. Переконаний, вандали повинні понести відповідальність за законом. А також - відпрацювати на благо міста. Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників! Gepostet von Віталій Кличко am Montag, 13. Juli 2020

Мэр Киева добавил, что здание находится в частной собственности, а потому полиция вызвала владельцев для возбуждения уголовного производства. Сам Виталий Кличко предложил наказать вандалов общественными работами.

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".