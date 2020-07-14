Вандалы решили растащить крышу знаменитого "Замка Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве
Как сообщает Politeka.net, столичный мэр Виталий Кличко рассказал подробности инцидента и опубликовал видео на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте до конца).
Полиция задержала двух молодых людей на улице Борычев Ток, которые испортили местную достопримечательность. Мужчины ободрали ценный металл и тут же попались правоохранителям.
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Более того, очевидцы сняли их действия на камеру и предоставили фотодоказательства. На кадрах можно заметить, что злоумышленники ободрали немалу часть кровли, а также вынесли куски через недостроенное здание. Собственно, мешки с "добычей" тоже показали в ролике.
"Хотели заработать денег - обдирая медные листы с крыши здания. Украсть не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, что это те же "деятели", которые несколько месяцев назад подобным образом исказили ограждение Андреевской церкви", - отметил Виталий Кличко.
Мэр Киева добавил, что здание находится в частной собственности, а потому полиция вызвала владельцев для возбуждения уголовного производства. Сам Виталий Кличко предложил наказать вандалов общественными работами.
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