Суд визнав колишнього учасника АТО винних у самовільному залишенні частини

Про це пише Politeka, посилаючись на вирок, оприлюднений в Єдиному госрестре судових рішень.

Повідомляється, що в ході судового розслідування Солом'янського райсуду Києва з'ясувалися наступні факти. Уродженець Куп'янська Харківської області проходив військову службу за контрактом у званні «солдат» з червня 2018 року.

21 жовтня 2019 року він самовільно залишив частину, розташовану в Києві на проспекті Перемоги. А повернувся на службу військовий добровільно лише 27 листопада того ж року, тобто більш ніж через місяць.

Під час суду військовий назвав причину залишення частини. Виявляється, він посварився з жінкою, з якою був у близьких стосунках, після чого поїхав в село Топильня Черкаської області.

Суд, враховуючи всі обставини справи, засудив військовослужбовця до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Politeka повідомляла, що в Каховці військовослужбовець за контрактом дезертирував зі своєї бригади, після чого вирішив взяти заручника для своєї безпеки. З-за дій збройного військовослужбовця була введена операція «Грім», після чого на місце події прибули керівники силових відомств Херсонської області та бійці спецназу «Корд».

Затриманий військовослужбовець ЗСУ близько року тому уклав контракт з однією з бригад Збройних сил України, звідки втік. Сусіди бійця, який влаштував перестрілку в Каховці, стверджують, що чоловік мав проблеми з алкоголем.

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