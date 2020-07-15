Суд признал бывшего участника АТО виновным в самовольном оставлении части
Об этом пишет Politeka, ссылаясь на приговор, обнародованный в Едином госрестре судебных решений.
Сообщается, что в ходе судебного расследования Соломенского райсуда Киева выяснились следующие факты. Уроженец Купянска Харьковской области проходил военную службу по контракту в звании «солдат» с июня 2018 года.
21 октября 2019 года он самовольно покинул часть, расположенную в Киеве на проспекте Победы. А вернулся на службу военный добровольно лишь 27 ноября того же года, то есть, более чем через месяц.
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Во время суда военный назвал причину оставления части. Оказывается, он поссорился с женщиной, с которой был в близких отношениях, после чего уехал в село Топильня Черкасской области.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, приговорил военнослужащего к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
Politeka сообщала, что в Каховке военнослужащий по контракту дезертировал из своей бригады, после чего решил взять заложника для своей безопасности. Из-за действий вооруженного военнослужащего была введена операция «Гром», после чего на место происшествия прибыли руководители силовых ведомств Херсонской области и бойцы спецназа «Корд».
Задержанный военнослужащий ВСУ около года назад заключил контракт с одной из бригад Вооруженных сил Украины, откуда дезертировал. Соседи бойца, устроившего перестрелку в Каховке, утверждают, что мужчина имел проблемы с алкоголем.
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