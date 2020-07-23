В Киеве в одном из парков вандалы сбросили с 15-метровой высоты велосипеды, суммарная стоимость которых составляет около 25 тысяч гривен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение учредителя общественного велопроката Bikenow Алексея Кушки.

Он рассказал, что в парке "Молодежном" на Троещине вандалы ночью сбросили с парковки городского велопроката, которая обустроена выше забора, 15 велосипедов вниз на траву. Стоимость велотранспорта составляет около 25 тысяч грн.

"Ни один из наших президентов этого не делал. Из соседних стран тоже. Это сделали наши граждане-вандалы, которые наверняка знают, что такое Европа. По крайней мере где-то слышали", - написал он.

Впоследствии он сообщил, что вандалов удалось разыскать.

"Представляем вам на "доске почета" наших соотечественников : Ярослав, Коля и Миша. Да, это местные мальчики, которые вчера ночью перебросили через забор и поломали прокатные велосипеды в парке Молодежном на Троещине, мешали людям спать", - написал он.

Кушка сообщил, что полиция столицы уже занимается данным делом. Также от вандалов будут требовать возмещения ущерба.

"Будем общаться с "героями" на предмет возмещения ремонта велосипедов и запчастей", - отметил он.

Публикуя видео с вандалами, Кушка призвал киевлян не совершать самосуд.

"Никого не призываю совершать никаких самосудов. Этого делать не нужно. Верю в силу закона и неотступность наказания", - добавил он.

Gepostet von Oleksii Kushka am Donnerstag, 23. Juli 2020

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