В Киеве произошла пьяная драка со стрельбой на почве расизма
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-паблик "Киев оперативный".
Сообщается, что в центр столицы компания нетрезвых мужчин напала на студентов из Конго.
Инцидент произошел на проспекте Гонгадзе, 32, возле жилого дома. В результате драки пострадали трое студентов киевского вуза, которые приехали из Демократической Республики Конго.
Причиной конфликта, как сообщается в паблике, стало то, что мужчинам не понравился цвет кожи студентов из Конго.
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"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ (Киевского инженерно-строительного института, - ред.) из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетели 5 человек и с криками "черные, что вы здесь делаете" (только с матом), достали их из автомобиля и начали избивать", - говорится в сообщении.
После этого один из участников конфликта начал стрельбу, а местные жители вызвали полицию, после чего нападавшие скрылись.
Позже нападавших задержали, на видео можно увидеть, как полиция разбирается в ситуации с нападающими и студентами из Конго.
Также на видео запечатлена гильза, найденная на месте конфликта.
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