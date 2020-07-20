В Киеве произошла пьяная драка со стрельбой на почве расизма

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook-паблик "Киев оперативный".

Сообщается, что в центр столицы компания нетрезвых мужчин напала на студентов из Конго.

Инцидент произошел на проспекте Гонгадзе, 32, возле жилого дома. В результате драки пострадали трое студентов киевского вуза, которые приехали из Демократической Республики Конго.

Причиной конфликта, как сообщается в паблике, стало то, что мужчинам не понравился цвет кожи студентов из Конго.

"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ (Киевского инженерно-строительного института, - ред.) из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетели 5 человек и с криками "черные, что вы здесь делаете" (только с матом), достали их из автомобиля и начали избивать", - говорится в сообщении.

После этого один из участников конфликта начал стрельбу, а местные жители вызвали полицию, после чего нападавшие скрылись.

Позже нападавших задержали, на видео можно увидеть, как полиция разбирается в ситуации с нападающими и студентами из Конго.

Также на видео запечатлена гильза, найденная на месте конфликта.

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