Під Києвом впав і загорівся невеликий літак

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужба ДСНС.

Так, під столицею впав і загорівся легкомоторний літак. Рятувальники Київської області повідомили, подія сталася в Макарівському районі.

Під час падіння літака в ньому перебували двоє людей.

"17 липня о 16.20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з послідуючим горінням. У результаті падіння легкомоторного літака поблизу с. Наливайківка Макарівського району загиблих немає, загрози життю двом особам, які перебували в літаку, немає", - повідомили рятувальники.

Також в ДСНС зазначили, що пожежу вдалось швидко ліквідувати. Для цього були залучені десять рятувальників і дві одиниці техніки.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області горіла свиноферма, в результаті чого в палаючому будинку загинуло 40 тварин. Пожежа виникла ввечері 16 липня на території тваринницької ферми в селі Семихатки Березовського району. Прибувши на місце, пожежники встановили, що горить свинарник і склад, де зберігалися грубі корми. У 20:54 пожежа була локалізована, а в 23:00 її ліквідували на площі 500 квадратних метрів. Крім свиней, вогонь знищив 25 тонн соломи, 40 тонн сіна, перекриття та дах будівлі. За попередньою інформацією рятувальників, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.

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