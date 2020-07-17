Под Киевом упал и загорелся небольшой самолет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.

Так, под столицей упал и загорелся легкомоторный самолет. Спасатели Киевской области сообщили, происшествие случилось в Макаровском районе.

Во время падения самолета в нем находились двое людей.

"17 июля в 16.20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы Aviation Group с последующим горением. В результате падения легкомоторного самолета возле с. Наливайковка Макаровского района погибших нет, угрозы жизни двум лицам, которые находились в самолете, нет", - сообщили спасатели.

Также в ГСЧС отметили, что пожар удалось быстро ликвидировать. Для этого были привлечены десять спасателей и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Одесской области горела свиноферма, в результате пожара погибло 40 животных. Возгорание возникло вечером 16 июля на территории животноводческой фермы в селе Семихатки Березовского района. Прибыв на место, пожарные установили, что горит свинарник и склад, где хранились грубые корма. В 20:54 пожар был локализован, а в 23:00 его ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Кроме свиней, огонь уничтожил 25 тонн соломы, 40 тонн сена, перекрытие и крышу здания. По предварительной информации спасателей, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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