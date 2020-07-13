У Київській області правоохоронці затримали озброєну групу

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу поліції Київської області.

Підозрювані скоїли розбійний наліт на домоволодіння одного з місцевих підприємців. Правоохоронці затримали членів бандформування.

Було встановлено, що в червні минулого року в селі Козин Обухівського району озброєні бандити увірвалися в будинок бізнесмена і присвоїли велику суму грошей.

Силами КОРД знешкодили банду, затримано чотирьох членів організованого злочинного угруповання. Під час спецоперації було вилучено декілька одиниць вогнепальної зброї, а також боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому нападники і здійснювали розбійний напад, автомобілі та інші речові докази.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій), за ст. 257 (Бандитизм) і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєних злочинах, їх перевірять на причетність до скоєння інших подібних злочинів на території Київської області.

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