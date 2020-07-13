В Киевской области правоохранители задержали вооруженную группировку

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

Подозреваемые совершили разбойный налет на домовладение одного из местных предпринимателей. Правоохранители задержали членов бандформирования.

Было установлено, что в июне прошлого года в селе Козин Обуховского района вооруженные бандиты ворвались в дом бизнесмена и присвоили крупную сумму денег.

Силами КОРД банду обезвредили, задержаны четыре члена организованной преступной группировки. Во время спецоперации были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы, банковские карточки, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие и совершали разбойное нападение, автомобили и другие вещдоки.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст.187 (Разбой), по ст. 257 (Бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Задержанным сообщено о подозрении в совершенных преступлениях, их проверят в причастности к совершению других подобных преступлений на территории Киевской области.

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