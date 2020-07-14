13 июля грузовик для вывоза мусора провалился в глубокую яму в центре Киева

Как сообщает Politeka.net, кадры и подробности инцидента появились в социальной сети Instagram. Представители "Киевавтодора" прокомментировали ситуацию изданию "Сегодня".

По словам очевидцев, мусоровоз ехал по межквартальному проезду на Бульваре дружбы народов в Киеве и ушел под асфальт возле дома №32 А. Как можно заметь на фото графии, машина угодила задним колесом в большой провал возле люка и застряла, самосвал не смог выбраться из этой западни самостоятельно.

"Транспортное средство провалилось по самое днище в яму в асфальте", - пишут публикации.

В "Киеватодоре" открестились от произошедшего и завили, что предприятие не виновато в обвале дороги. По словам представителей КП, за участок отвечает другое предприятие, которое обязано следить за состоянием асфальта. Так или иначе, а специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления отправились на место происшествия, чтобы выяснить, почему дорожное полотно просело под грузовиком.

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