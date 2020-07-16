Правоохранители поймали мужчину, который все лето терроризировал женщин в Киеве

Как передает Politeka.net, об этом Департамент уголовного розыска столичной Нацполиции сообщил в официальном Телеграм-канале.

По данным МВД, 46-летний мужчина несколько раз пытался изнасиловать женщин в безлюдных местах в Голосеевском районе. У него уже были судимости за хулиганство, ограбление и удовлетворение половой страсти неестественным способом.

"Средь бела дня подходил сзади к выбранным жертвам-женщина и, хладнокровно, преследуя животное желание, накидывал ремень на шею и лица хрупких девушек. В дальнейшем, применяя грубую физическую силу, заставлял идти в лес или иное тайное место", - говорится в сообщении.

Задержанному киевлянину уже вручили подозрение в совершении неоднократных покушений на изнасилование. Суд постановил содержать мужчину под стражей, пока идет следствие. Пресс-служба полиции показала лицо подозреваемого в надежде, что другие жертвы узнают его и обратятся к правоохранителям.

Ранее полиция спасла бизнесмена, которого похитили и две недели держали закованным в наручники в подвале. Правоохранители схватили трех подозреваемых.

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