Неадекватний водій відкрив стрілянину під час конфлікту на дорозі в Києві

Як передає Politeka.net, прес-служба столичної поліції повідомила подробиці і опублікувала кадри з місця події на сторінці в Facebook.

16 липня на вулиці Набережно-Рибальській сталася небезпечна ситуація. Як з'ясували правоохоронці, водій підрізав інший автомобіль під час руху, а коли потерпілий вирішив з'ясувати стосунки - дістав пістолет і вистрілив. На щастя, куля влучила не в іншого учасника конфлікту, а в двері машини, залишивши чималу вм'ятину. Сам нападник швидко зник.

Власник постраждалого автомобіля звернувся в поліцію, після чого слідчо-оперативна група попрямувала на місце події. Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного, яким виявився 47-річний уродженець Черкащини. Зовсім недавно чоловіка притягували до відповідальності за перевищення швидкісного режиму. Під час огляду у затриманого виявили травматичний пістолет - зброю відправили на експертизу.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками хуліганства. Стрілку загрожує реальний термін - до семи років позбавлення волі.

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