Неадекватный водитель открыл стрельбу во время конфликта на дороге в Киеве

Как передает Politeka.net, пресс-служба столичной полиции сообщила подробности и опубликовала кадры с места происшествия на странице в Facebook.

16 июля на улице Набережно-Рыбальской произошла опасная ситуация. Как выяснили правоохранители, водитель подрезал другой автомобиль во время движения, а когда пострадавший решил выяснить отношения - достал пистолет и выстрелил. К счастью, пуля угодила не в другого участника конфликта, а в дверь машины, оставив приличную вмятину. Сам стрелок быстро скрылся.

Владелец пострадавшего автомобиля обратился в полицию, после чего следственно-оперативная группа направилась на место происшествия. Правохранители нашли и задержали подозреваемого, которым оказался 47-летний уроженец Черкащины. Совсем недавно мужчину привлекали к ответственности за превышение скоростного режима. Во время досмотра у задержанного обнаружили травматический пистолет - оружие отправили на экспертизу.

Полицейские начали уголовное производство по признакам хулиганства. Стрелку грозит реальный срок - до семи лет лишения свободы.

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