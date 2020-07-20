Український громадський діяч Андрій Пальчевський стрімко піднімається в рейтингу ймовірних кандидатів зайняти крісло мера Києва

Такі результати показало соціологічне дослідження ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ". Опитування проводили в Києві з 13 по 17 травня.

Перші три місця розподілилися наступним чином:

1. Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 23,9% опитаних.

2. Самовисуванець Андрій Пальчевський - його підтримка склала 22,6%

3. Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко свої голоси готові віддати за нього 11,4% респондентів.

Тут цікаві не лише суто цифри, а й той факт, що розрив між Кличком і Пальчевським стрімко скорочується. Глава Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов зазначив, що рейтинг чинного градоначальника Києва знизився на 5%, при цьому підтримка Пальчевського зросла приблизно на таку ж цифру.

Таким чином розрив між головними кандидатами зайняти місце столичного градоначальника істотно скоротився.

Наголошується, що Пальчевський збільшує свою впізнаваність, завдяки активному коментування актуальних подій в Україні. Він є частим гостем політичних ток-шоу, які висвітлюють гострі теми.

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