Стало известно, что может спасти рейтинг президента Владимира Зеленского

Об этом в эфире украинского телеканала заявил общественный деятель Андрей Пальчевский, пишет Politeka.net.

По его словам, он жалеет, что был участником двух Майданов, поскольку к власти потом пришли совершенно не новые люди.

"Я два Майдана отходил от звонка до звонка и могу сказать: я жалею, что я был на Майдане. Особенно второй раз. Никто не представлял себе, что борьба с Януковичем и с Партией регионов закончится тем, что придет основатель Партии регионов, Порошенко, к власти. Если спросить у людей, готовы ли они были к этой тройке: Кличко, Яценюк и незабвенный Петр Алексеевич - никто к этому не был готов. Все ждали прихода нового честного человека. Получились не совсем новые и не совсем знаете какие", - возмутился Пальчевский в эфире ток-шоу на украинском канале.

Общественный деятель предупредил власть, что она рискует потерять свои преимущества, если не начнет реализовывать предвыборные обещания.

Что касается "посадки Порошенко", то она поможет Зеленскому удержать ситуацию под контролем.

"Я все время задаю вопрос: а что может спасти Зеленского и "зеленое" движение? Посадка Порошенко... Если она состоится - у Зеленского есть шанс удержать ситуацию под контролем. Но если она не состоится, а злые языки утверждают, что она не состоится, что есть якобы договоренность.... Не знаю, я свечку не держал. Но до тех пор, пока он не сидит - такая точка зрения будет иметь место. Все будут думать: не сидит - значит порешали", - продолжил Пальчевский в эфире ток-шоу.

Вместе с этим, как утверждает общественный деятель, у экс-президента Петра Порошенко с каждым днем больше шансов избежать ответственности за свои прошлые деяния.

"Теперь у Зеленского будет дилема. Но чем ближе к американским выборам и чем меньше рейтинг у самого президента - тем сложнее ему упрятать нашего кудрявого экс-президента в каталажку", - подытожил Пальчевский в эфире телеканала.

Напомним, что Андрей Пальчевский назвал единственный путь для мира на Донбассе: "Первое, чтобы я сделал...".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский объяснил, что может спасти Зеленского и его команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский разнес "слуг народа" после позорного заявления Третьяковой о детях.