Важный шаг, который так и не был сделан

Общественный деятель Андрей Пальчевский ответил на вопрос, волнующий многих украинцев, по поводу ситуации на Востоке

В частности, Пальчевский раскрыл, что нужно сделать, чтобы на Донбассе перестали убивать наших воинов, в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина24" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Отвечая на вопрос одного из зрителей, общественный деятель подчеркнул важность референдума.

"Перестанут погибать тогда, когда найдутся герои во власти, которые зададут вопрос, который обещал кандидат Зеленский, относительно референдума по вопросам Донбасса и Крыма. Я бы на месте президента посоветовался и, получив поддержку народа... Например, украинский народ говорит: "мы за проведение выборов и там, и здесь", второй вариант: "мы никогда не должны идти на выполнение Минских соглашений"... Первое, чтобы я сделал - провел референдум, и в зависимости от того, что говорят украинцы, поступил бы соответственно", - заявил Пальчевский.

Гость программы уточнил, что только после референдума можно сделать правильный выбор.

"Решения безумно принимать нельзя. Они должны, судьбоносные, базироваться на мнении большинства страны, и этот шаг надо сделать. После этого шага будет правильное решение", - резюмировал Пальчевский.

Ранее мы сообщали, общественный деятель прокомментировал ситуацию, касающуюся целостности Украины.

"По поводу целостности Украины... Каким-то образом, власть хочет оставить за собой право решать этот вопрос. У людей тоже нужно спросить... Донбасс - оставляем, отдаем? С Крымом в сегодняшнем варианте - медленно, но верно, танцуя вальс, оставляем все как есть или требуем его возврата? Или как предыдущий президент, который планировал провести там парады? Не получилось, наверно, дома проводил в кругу семьи с министром-болтуном, который через две недели обещал нам громкую победу...", - отмечал Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».