Известный украинский общественный деятель Андрей Пальчевский, рассказал о возможных способах борьбы с китайским вирусом

Об этом он рассказал в видеоблоге.

Как известно, в мире эксперты со всего мира ищут действенный метод лечения опасного вируса, эпидемия которого пришла в другие страны из Китая.

Согласно новым исследованиям, лечение антителами, очищенными от донорской крови, иммуноглобулиновой терапией и стероидами возобновило работу сердца у большинства детей с мультисистемным воспалительным синдромом, связанным с COVID-19. Об этом пишет ТСН по информации EurekAtert.

По словам Андрея Пальчевского, применение стероидов может помочь спасти жизнь тем, кто заболел вирусом.

«Слава богу, не стоим на месте! Скоро победим! Только без нашего МОЗа», - заявил Пальчевский.

Напомним, некоторые страны, в частности Россия, расширили список препаратов, которые используются при лечении COVID-19, в этот список попал и стероидный препарат. При этом медики отмечают, что пока эффективность любых препаратов в борьбе с вирусом официально не доказана, поэтому лечение назначается только врачом с согласия пациента.

Ранее мы писали, что Пальчевский опубликовал видеообращение у себя на Фейсбук-страничке, прокомментировав инцидент с супругой президента Еленой Зеленской, у которой выявили китайский вирус.

"С сожалением узнал о госпитализации первой леди Елены Зеленской с двусторонним воспалением средней тяжести...Это напоминание всем нам - о том, что болезнь никуда не девалась...Я надеюсь, что Елена Зеленская этот вирус победит - в этой семье потерять лучшую часть мы не можем... Не верьте пр*дуркам из МОЗ - они наворуют деньги и разбегутся, когда узнают, что эпидемия в полном разгаре", - поделился своей точкой зрения Пальчевский.

Напомним, Пальчевский обратился к украинцам после диагноза Зеленской: "Не верьте придуркам из МОЗ, они наворуют и разбегутся!".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский открыл Зеленскому глаза на губительный обман.

Также Politeka писала, что олигархат за 30 лет лишил Украину всего, Пальчевский не сдержался.