Украинцы за все годы независимости сильно "настрадались" от действий властей

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

В частности, ведущий эфира поинтересовался у Андрея Пальчевского, какие бы он вопросы вынес на референдум в случае, если Верховная Рада в целом утвердит этот закон.

"Очевидно, что народ Украины за 30 лет настрадался, и страдают сейчас... Первое, что я бы сделал, вынес исторический вопрос о земле. Зеленский этого не сделал, закон о референдуме задержался на год, это больше похоже на попытку закрыть пробоины не благодаря, а вопреки", - объяснил общественный деятель.

Пальчевский также акцентировал внимание на пункте, касающийся вопроса целостности Украины, который якобы не могут вынести на всеобщий референдум.

"По поводу целостности Украины... Каким-то образом, власть хочет оставить за собой право решать этот вопрос. У людей тоже нужно спросить... Донбасс - оставляем, отдаем? С Крымом в сегодняшнем варианте - медленно, но верно танцуя вальс оставляем все как есть или требуем его возврата? Или как предыдущий президент, который планировал провести там парады? Не получилось, наверно дома проводил в кругу семьи с министром-болтуном, который через две недели обещал нам громкую победу...", - подчеркнул Пальчевский в эфире телеканала.

Подытоживая, общественный деятель затронул тему карантина, который серьезно ударил по Украине.

"Страна же находится в плачевном состоянии. Можно все списывать на вирус, ну а кто виноват?... У нас будут умирать тысячи людей, а ваш покорный слуга с января кричал (о росте смертности - ред.). А Владимир Зеленский, наш президент, тащит во власть этого прохвоста Ляшко, который дурит голову президенту, и он прислушивается к людям такого масштаба. А у нас пандемия!", - эмоционально резюмировал Андрей Пальчевский в эфире шоу "Час Голованова".

Ранее Андрей Пальчевский раскрыл украинцам всю правду о вирусе. По его словам, не стоит верить в заявления о том, что вирус слабнет. Журналист утверждает, что зараза сейчас в самом разгаре.

Также он прокомментировал инцидент с женой президента Еленой Зеленской, у которой обнаружили китайский вирус и госпитализировали.

"С сожалением узнал о госпитализации первой леди Елены Зеленской с двусторонним воспалением средней тяжести... Это напоминание всем нам о том, что болезнь никуда не делась и все, что вытворяли руководители, в том числе, и ее муж... который так доверчиво и поверхностно относится к таким пр*дуркам как Ляшко, которые нам еще пару месяцев назад объявляли, что мы едва не победили этот вирус...", - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».

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