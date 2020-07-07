Хорошие люди расплачиваются за неголосование тем, что у власти появляются плохие люди

Об этом в эфире украинского телеканала заявил общественный деятель Андрей Пальчевский, пишет Politeka.net.

По его словам, на следующих выборах молодежь не будет участвовать, а пойдут "взвешенные люди", и это плохая новость для президента и "Слуги народа".

"Понятно, что сегодняшняя власть не справляется. У них уже было столько времени, уже можно было построить великую Украину... Вместо этого, мы топчимся и все вниз-вниз...", - заявил Пальчевский.

В эфире Андрей Пальчевский также прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что "те попередники, которые не дали возможность украинским морякам защитить Крым, должны понести наказание".

Общественный деятель не сомневается, что Александру Турчинову и Петру Порошенко повезло, что к власти пришел такой "мягкий президент".

"Турчинову повезло, что пришел достаточно мягкий президент. И Порошенко, и Турчинову с того, что они сделали со страной... Когда они сдали (территории - ред.) небольшой группе зеленых человечков... Еще год назад я говорил, что больше всех за экономические успехи должны молить сторонники Порошенко. Чем хуже будет стране, тем больше будет давление на президента посадить Порошенко. У него же ничего не остается... К чему они подойдут к выборам?", - заявил лидер партии "Победа Пальчевского" и добавил, что арест Порошенко зависит от давления общества на президента.

Ранее Андрей Пальчевский спрогнозировал смену власти в Украине. По словам общественного деятеля, решение о смене власти примет украинский народ.

“Украинский народ примет решение и будет перезагрузка власти. Я абсолютно уверен в том, что никакие “зеленые” не пройдут. Спорить не надо. Решение будет катастрофическим для сегодняшней власти, и я это подчеркиваю”, - заявил он.

Помимо этого, как утверждает Андрей Пальчевский, глава государства Владимир Зеленский сегодня находится в информационном вакууме.

“Во власти никто, особенно, первое лицо не понимает, его не информируют относительно раздраженности нашего народа, которая выльется(ред. - в результатах на выборах)", - резюмировал он.

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский объяснил, что может спасти Зеленского и его команду.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом