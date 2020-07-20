Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский стремительно поднимается в рейтинге вероятных кандидатов занять кресло мэра Киева

Такие результаты показало социологическое исследование ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ". Опрос проводили в Киеве с 13 по 17 мая.

Первые три места распределились следующим образом:

1. Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 23,9% опрошенных.

2. Самовыдвиженец Андрей Пальчевский - его поддержка составила 22,6%

3. Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко свои голоса готовы отдать за него 11,4% респондентов.

Интересны здесь не только цифры, но и тот факт, что разрыв между Кличко и Пальчевским стремительно сокращается. Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов отметил, что рейтинг действующего градоначальника Киев снизился на 5%, при этом поддержка Пальчевского выросла примерно на такую же цифру.

Таким образом разрыв между главными кандидатами занять место столичного градоначальника существенно сократился.

Отмечается, что Пальчевский увеличивает свою узнаваемость, благодаря активному комментированию актуальных событий в Украине. Он является частым гостем политических ток-шоу, освещающих острые темы.

Напомним, Андрей Пальчевский объявил плохую новость для "Слуг народа": "Голосовать пойдут взвешенные люди"

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».